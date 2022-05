Ambrosini: «Dybala e Lautaro Martinez attacco Inter? Sì! Intriga una cosa»

Ambrosini, a Sunday Night Square su DAZN, ha detto la sua sulla possibilità di vedere Lautaro Martinez e Dybala assieme all’Inter. L’ex centrocampista è anche tornato sui problemi invernali.

PRODUZIONE IN ATTACCO – Massimo Ambrosini valuta l’Inter con l’Empoli: «Rullo compressore? L’ha sempre avuto, salvo quel momento di difficoltà. Sulla produzione offensiva della squadra di Simone Inzaghi c’è poco da dire: salvo quelle tre-quattro partite di blackout l’ha sempre data. Produzione offensiva, ma anche alternative. Cos’è mancata? Secondo me nella gestione del momento di difficoltà. Ha avuto la sfortuna nel calendario di giocare fra gennaio e febbraio una serie di partite ravvicinate molto complicate. Non ha avuto la capacità di rosicchiare qualcosa in quelle partite, perché è lì la differenza ed è lì che l’Inter ha perso quel vantaggio. Lautaro Martinez con Paulo Dybala? Sarebbe interessante, mi intriga vedere come sarebbero assieme. Mi intrigherebbe vedere la reazione di Dybala in una squadra italiana rivale della Juventus come sarebbe, perché dal punto di vista mentale qualcosa ha lasciato questa decisione. Potrebbero giocare assieme».