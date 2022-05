Parolo: «Barella indiavolato! Si è voluto ribellare alla situazione»

Parolo torna su Inter-Empoli e individua in Barella il giocatore determinante per il ribaltone. L’ex centrocampista, durante Sunday Night Square su DAZN, indica le capacità mostrate venerdì.

UOMO DECISIVO – Marco Parolo segnala chi ha cambiato Inter-Empoli: «Nicolò Barella, indiavolato. È stata una partita carica di energie: l’Inter era partita bene ma non benissimo, dopo Barella ha iniziato a macinare gioco. Nel secondo tempo il baricentro metro è stato di settantacinque metri, lui si sposta dalla propria posizione e cerca di giocarla. In questo caso lui è un trascinatore: non voleva fermarsi e voleva ribellarsi alla situazione. Sul 2-2 va a recuperare palla con tutta la squadra che si proietta in avanti. Fossi un tifoso del Milan guardando questa partita dell’Inter mi spaventerei».