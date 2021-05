Di Canio: «Calvarese? Un disastro! Su Cuadrado mai rigore, altri errori»

Di Canio non può far altro che condannare l’arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter. Secondo lui le decisioni prese sabato pomeriggio, in primis il rigore omaggiato a Cuadrado, non sono mai state azzeccate. Queste le sue parole da “Sky Calcio Club”.

MA QUALE RIGORE! – Paolo Di Canio non trova motivi per dare il rigore che ha portato al 3-2 di Juventus-Inter: «È Juan Guillermo Cuadrado che mette la gamba in uno spazio non normale. Se uno mette la gamba larghissima, mentre Ivan Perisic sta richiamando la gamba per non cadere, non è mai rigore. Gianpaolo Calvarese? Ha fatto degli altri errori: il secondo giallo di Rodrigo Bentancur, il gol annullato a Lautaro Martinez. Un disastro!»