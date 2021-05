Piccinini: «Rigore Cuadrado-Perisic? Comico, se non fosse grave! Ha peso»

Il rigore concesso da Calvarese per quanto avvenuto (non si può definire fallo…) tra Cuadrado e Perisic in Juventus-Inter continua a portare polemiche. Sandro Piccinini, nel corso di “Sky Calcio Club”, critica la decisione che ha portato al 3-2.

UN ABBAGLIO – Sandro Piccinini va giù abbastanza duro su Gianpaolo Calvarese per Juventus-Inter: «Forse il peggior arbitraggio della stagione, o tra i peggiori in assoluto. Con l’episodio ovviamente del rigore finale, sarebbe comico se non fosse grave perché siamo nell’era VAR. C’è anche questa aggravante, e rischia di avere un peso. Ma, a parte questo, gli errori ci possono stare e l’ho sempre detto. Io non credo ai complotti, questo è un mio limite e sarebbe un complottista sofisticato Calvarese, avendo espulso Rodrigo Bentancur prima. È un errore molto grave, qui si sta giocando un posto in Champions League. Lo sottolineo perché, al di là di tutta la gestione della partita e di tutti gli errori fatti, il rigore di Ivan Perisic su Juan Guillermo Cuadrado è abbastanza pesante. Dipenderà da come finirà il campionato, ma rischia di essere un errore abbastanza pesante. Bisogna interrogarsi sulla qualità del nostro sistema arbitrale, e anche resettare qualcosa a livello di protocollo VAR. Si sta vedendo qualcosa di strano, una sorta di moviola in campo in cui si analizza qualsiasi episodio. Bisogna riordinare le idee per il prossimo campionato».