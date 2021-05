Bergomi: «Calvarese arbitro bravo? Con tutto il rispetto…»

QUANTI ERRORI! – Dopo gli errori di Juventus-Inter piovono le critiche sull’arbitraggio. Per Giuseppe Bergomi un errore gravissimo è, ovviamente, il rigore del 3-2: « Gianpaolo Calvarese arbitro bravo? Con tutto il rispetto, ma anche questo è un chiaro ed evidente errore… Qui Massimiliano Irrati , se è anche il più bravo, deve intervenire. Io parlo di Calvarese, ma anche di Irrati. Qui proprio, secondo me, non ci sono dubbi. Anche Rodrigo Bentancur non è mai espulsione, all’inizio non mi sembrava nemmeno fallo. Questo va a condizionare la ripresa. La Juventus ha fatto una buona gara, adattandosi all’avversario e mettendo Dejan Kulusevski su Marcelo Brozovic ».

