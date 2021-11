De Vrij, oggi gli esami dopo lo stop di ieri: decisione dopo l’esito

Dopo l’infortunio nel finale di Montenegro-Olanda di ieri, oggi Stefan de Vrij si sottoporrà agli esami di rito per capire l’entità della lesione e i tempi di recupero. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito web, dopo l’esito si deciderà se rimandarlo a Milano o provare a recuperarlo.

ESAMI – Brutte notizie per l’Inter, che resta in apprensione per le condizioni di Stefan de Vrij. Il difensore olandese è infatti uscito per infortunio nel finale di Montenegro-Olanda e restano da capire le sue condizioni. Per questo già nella giornata di oggi verrà sottoposto agli esami di rito, per valutare lesione e tempi di recupero. Non è da escludersi che – in base naturalmente all’esito – possa anche restare nel ritiro della nazionale e provare già a esserci per la sfida di martedì sera contro la Norvegia. Anche se resta altamente improbabile.

Fonte – Gianlucadimarzio.com