Onana, piani chiari e confermati. Inter non preoccupata per concorrenza

Fabrizio Romano è tornato a parlare del futuro di Andre Onana, portiere dell’Ajax in scadenza di contratto, vicino all’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter di Fabrizio Romano su Andre Onana, portiere in scadenza di contratto con l’Ajax, nel mirino dell’Inter. “I piani di Andre Onana sono ancora chiari e confermati. Accordo verbale con l’Inter da luglio, quadriennale da firmare nei prossimi mesi. L’Inter non è ancora preoccupata per la concorrenza di altri club: accordo da perfezionare una volta che Onana potrà firmare come svincolato“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano