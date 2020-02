De Rosa: “Eriksen? Fase sperimentale. Lukaku insostituibile. Il modulo…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Geri De Rosa ha parlato di Christian Eriksen, determinante nella vittoria dell’Inter sul Ludogorets. Una battuta anche su Lukaku, decisivo al suo ingresso in campo, e sul nuovo modulo varato da Antonio Conte.

SPERIMENTALE – Geri De Rosa commenta la prestazione di Christian Eriksen, aiutato dall’ingresso in campo nel secondo tempo di Romelu Lukaku: «Eriksen? Siamo ancora in fase sperimentale. Nell’immediato non credo che vedremo ancora l’Inter con la difesa a 4 come nell’ultima mezz’ora con il Ludogorets. Ma certamente è stato un metodo intelligente per accelerare il processo. Nel primo tempo è stato poco coinvolto. Fatica ad entrare nel vivo del gioco. Già nel secondo tempo è diventato il padrone della partita. La vera differenza, ieri, l’ha fatta l’ingresso di Lukaku. Si è spesso parlato di Brozovic come giocatore insostituibile. Io credo che la partita di ieri abbia dimostrato che è Lukaku il calciatore che non può mancare».

MODULO –De Rosa infine parla del nuovo modulo con la difesa a 4 provato ieri nel secondo tempo da Antonio Conte: «Difesa a 4? Indubbiamente si va in quella direzione. È la prima alternativa al 3-5-2. Conte a gennaio avrebbe voluto Vidal, più adatto al 3-5-2. È arrivato Eriksen, e l’Inter ha giustamente fatto di tutto per prendere un giocatore di questo livello. Per lui il modulo migliore è il 4-3-1-2».