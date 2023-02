De Paola: «Inter, Inzaghi non è in grado di domare creatura ribelle»

Paolo De Paola ha parlato di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la sconfitta della squadra nerazzurra in casa del Bologna.

SITUAZIONE CRITICA – Queste le parole da parte di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sul lavoro di Simone Inzaghi all’Inter in questi due anni. «Leggo anche squilli di divorzio tra Inter e Inzaghi, c’è una situazione critica e come non potrebbe esserlo. Alla base di tutto ci sono delle indecisioni che hanno sempre caratterizzato Inzaghi. Ieri tra i peggiori c’è stato Brozovic, se hai trovato il tuo equilibrio a centrocampo con Calhanoglu in regia perché devi cambiare tutto? Brozovic lo puoi inserire gradualmente, ieri Inzaghi si è manifestato come debole nel far giocare un giocatore di grande personalità. L’Inter ha perso ancora una volta dopo una buona prestazione, è una squadra che si impegna moltissimo in Champions League e in campionato fa esperimenti. Poi arriva Lautaro Martinez che dice che così non si può andare avanti e come si fa a non dar ragione all’argentino».

CREATURA RIBELLE – De Paola ha aggiunto. «Inzaghi uomo giusto per motivare la squadra nerazzurra? Mi sembra che questa sia un’Inter anarchica, che ha sempre bisogno di un domatore, un referente che la metta in linea. Conte era arrivato dopo un lavoro di riorganizzazione durissimo di Spalletti, che parlava addirittura di clan. Pagò Icardi ma quella era una squadra in difficoltà, con Conte che raccolse i frutti del lavoro di Spalletti facendo il poliziotto cattivo. Inzaghi però qualcosa di suo lo ha fatto, dei trofei li ha portati a casa. Probabilmente Inzaghi è l’allenatore della singola partita, non della continuità. Non è quell’allenatore in grado di domare una creatura ribelle come l’Inter».