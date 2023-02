VIDEO – Lautaro Martinez: «Non la partita che volevamo, così non va»

Lautaro Martinez al termine di Bologna-Inter intervistato da Inter TV si è detto troppo deluso per la prestazione di tutta la squadra, sconfitta inspiegabilmente al Dall’Ara dopo quanto visto la scorsa stagione. Per la squadra allenata da Simone Inzaghi significava perdere lo scudetto, quest’anno, invece, significa compromettere la qualificazione alla prossima Champions League e proprio per questo motivo l’attaccante dell’Inter richiama l’attenzione di tutta la squadra mettendoci la faccia dopo la partita. Di seguito la sua intervista pubblicata sul canale YouTube dell’Inter.

Fonte: Canale YouTube [Inter]