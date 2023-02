Lukaku non riesce a riprendersi l’Inter: col Bologna gara in ombra

Bologna-Inter non è stata la partita di Lukaku. Il belga non è riuscito a dare peso offensivo, risultando poco presente nel gioco.

NUOVO STOP NEL PERCORSO – Nemmeno stavolta possiamo celebrare il ritorno di Lukaku. Dopo i passi avanti e i gol arrivati con Udinese e Porto, la partita col Bologna sembrava l’occasione giusta per riprendersi l’Inter. Invece il belga si è fermato di nuovo. Non riuscendo a incidere nei suoi 64 minuti in campo.

PRESENZA DEBOLE – Questa è la mappa dei tocchi di Lukaku presa da Whoscored:

Ha giocato 16 palloni in 64 minuti. Pochi, troppo pochi. Basta pensare che Lautaro Martinez è arrivato a 50. L’argentino però ha giocato 90 minuti. E allora prendiamo i 19 di Dzeko, entrato proprio al posto del belga negli ultimi 24 minuti. Lukaku non è riuscito a fare da riferimento offensivo. A dare peso, come si dice. Una cosa che sarebbe molto servita viste anche le condizioni meteo. Nessun passaggio chiave, nessuna occasione creata e nessun fallo subito. Al suo attivo però due conclusioni, per 0,48 xG totali. Senza però riiuscire a segnare. Una prova in ombra, quando ci si aspettava un nuovo e deciso passo avanti.