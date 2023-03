De Grandis: «Tempesta circonda Inzaghi. Riflessione fra 2 nomi»

Stefano De Grandis ha parlato della situazione relativa al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in vista del match di Champions League con il Porto (e non solo).

OBIETTIVO PORTO – Queste le parole Stefano De Grandis su Sky Sport 24 in vista del match di Champions League che disputerà l’Inter in casa del Porto martedì sera. «L’obiettivo Porto non è che prenda soltanto spunto dal nome dell’avversario di Champions League. In questo momento c’è una tempesta che circonda Inzaghi e deve arrivare a un porto sicuro perché molti ne chiedono la testa. Anche nella tifoseria qualcuno è un po’ indispettito perché sono otto sconfitte, sono sette in trasferta e pensa che il cammino dell’Inter è talmente terribile in trasferta che, se valuti soltanto le partite in casa, addirittura prima di questa partita aveva fatto due punti più del Napoli in casa. Pensa che tipo di stagione sta facendo l’Inter. Quindi ovviamente se passi il turno con il Porto arrivi in porto, nel senso che nessuno potrà metterti in difficoltà perché il PSG è fuori dalla Champions. Se l’Inter resta in Champions come fai a discutere l’allenatore? Si capisce che tipo di importanza abbia lo snodo di questo metà settimana».

RIFLESSIONE – Poi De Grandis ha spiegato. «Aggiungo una sola cosa. Bisogna anche fare una riflessione fra due nomi. Sono due giocatori che io stimo tantissimo, si chiamano Lukaku e Brozovic. Sono stati due alfieri dello scudetto di Conte ma i giocatori attuali non c’entrano niente con quei giocatori lì. Quindi bisogna capire se metterli ancora in campo sperando che arrivano in forma o semplicemente in questo momento scegliere la formazione migliore che purtroppo è quella senza Lukaku e senza Brozovic».