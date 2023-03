Conte bis per l’Inter? Fondamentale una precondizione!

Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Antonio Conte all’Inter in caso di addio a fine stagione da parte di Simone Inzaghi (vedi articolo). Ma per poter arrivare al tecnico salentino è necessaria una precondizione che, al momento, non è ancora assicurata.

RITORNO – Le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte all’Inter continuano a farsi sempre più insistenti. Il tecnico salentino sarebbe uno dei maggiori candidati – al momento – per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra in caso di separazione al termine della stagione. Il percorso di Antonio Conte al Tottenham è ormai giunto al termine e il club nerazzurro sarebbe ben felice di riaccoglierlo a Milano, memore anche dei suoi successi nel biennio 2019-2021.

PRECONDIZIONE – Per poter confermare un eventuale ritorno di Antonio Conte, però, una precondizione è assolutamente fondamentale. Ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Sia per ragioni di ambizione, sia chiaramente per ragioni economiche. Gli introiti che arriverebbero dalla massima competizione europea sono cruciali per permettere all’Inter di potersi muovere sul mercato e soprattutto di potersi garantire l’ingaggio di Conte. Anche perché, se Inzaghi ricevesse il benservito, sarebbe fondamentale trovare un accordo su una buonuscita, dal momento che il tecnico piacentino ha ancora un anno di contratto a 5,5 milioni. Per sognare un grande ritorno, insomma, bisogna confermare l’arrivo tra le prime quattro. Al momento non scontato.