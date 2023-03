Inzaghi e il rebus fascia: chi sulla destra per Porto-Inter?

Per Porto-Inter Inzaghi ha un problema specifico da risolvere. Sulla fascia destra il tecnico deve affrontare un vero e proprio rebus. Che nasce in primo luogo da Skriniar.

PROBLEMA SPECIFICO – In vista di Porto-Inter Inzaghi ha un nodo specifico di formazione da sciogliere. Una questione più delicata di quel che può apparire, per motivi di equilibrio generale. Il problema riguarda la fascia destra. L’intera catena, tra difensore ed esterno. Il punto di partenza della questione ha un nome e un cognome: Milan Skriniar.

NODO SKRINIAR – Lo slovacco è stato per anni una certezza per l’Inter tutta. Il suo posto sulla destra della difesa era scontato. La formazione titolare di Inzaghi, specie per i match più delicati, prevede Skriniar in difesa e Darmian in fascia. Attualmente però il numero trentasette non gioca dall’andata col Porto, datata ventidue febbraio. Un suo recupero è ancora in dubbio. E anche se recuperasse dopo quasi un mese non potrebbe essere al massimo. Skriniar è quindi il primo punto di domanda. Che a catena porta tutti gli altri.

JOLLY DARMIAN – Il sostituto dello slovacco in queste sue curiose assenze del 2023 è diventato Darmian. Uno che fino alla scorsa estate non copriva il ruolo con continuità. Ora invece è lui l’uomo di riferimento di Inzaghi. Forse addirittura il primo in gerarchia, per fiducia generale. Spostarlo in difesa però lo toglie dalla fascia. E il nodo è che il numero trentasei sarebbe la prima scelta di Inzaghi anche come esterno alto.

CHI IN FASCIA? – Le opzioni nel ruolo di esterno così sono ridotte. Il rendimento di Dumfries nel 2023, ma in generale in stagione, infatti è più che sospetto. E porta legittimi dubbi a livello di fiducia. L’ultimo ingresso con lo Spezia è esemplificativo. In una partita delicata come Porto-Inter ci si può fidare dell’olandese? Forse anche per questo nell’ultima gara Inzaghi ha rispolverato D’Ambrosio. Un giocatore che ha sempre usato col contagocce, ma l’unica opzione per riportare Darmian esterno alto. La risposta del campo però è stata negativa. Il rebus insomma è intricato. La solidità difensiva della squadra, già di suo un equilibrio sottile, potrebbe essere minata. Cosa sceglierà Inzaghi per Porto-Inter?