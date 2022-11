De Grandis: «Inter non vince mai una partita sporca! Altri due gol subiti»

L’Inter ha finalmente vinto uno scontro diretto in campionato battendo l’Atalanta a Bergamo, ma non senza soffrire. De Grandis si interroga proprio sulla scarsa capacità della squadra di Inzaghi di vincere in maniera ‘sporca’. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

DIFESA DA RIVEDERE – L’Inter ha vinto sul campo dell’Atalanta, sempre molto ostico per chiunque. Stefano De Grandis non vede il bicchiere mezzo pieno: «Potrei dire bene ma non benissimo, nel senso che l’Inter vince con una grande e in trasferta. Secondo me non benissimo in difesa, non solo l’errore di de Vrij ma anche Skriniar: guardate come vanno a battere sempre da calcio d’angolo. Ha fatto fatica nella parte finale della partita e dobbiamo aggiungere altri due gol subiti in trasferta. Non vince mai una partita sporca come la Juventus, l’Inter non blinda mai la difesa».