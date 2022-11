Marelli: «De Vrij-Hojlund? Dubbio sul colore del cartellino, i motivi»

L’Inter esce con tre punti dal Gewiss Stadium dopo il successo per 2-3 sull’Atalanta. Marelli a DAZN analizza l’episodio del rigore ed un possibile giallo mancato a de Vrij

GIALLO – Luca Marelli parla a proposito del rigore assegnato all’Atalanta e di un possibile secondo giallo mancante a de Vrij: «Buona direzione da parte di Chiffi. Ci sono state due criticità all’interno della partita, il rigore per l’Atalanta ed un episodio che riguarda de Vrij. Nel primo episodio, quello del rigore, non c’è ammonizione perché si tratta di un azione in cui de Vrij cerca il pallone ma è anticipato da Zapata. Il colombiano trascina un po’ il piede, ma non ci sono dubbi sulla decisione di Chiffi. Nell’occasione del rigore è giusto non dare giallo, l’attaccante è defilato. Fallo Hojlund-de Vrij? Qui c’è qualche dubbio in più. Per una chiara occasione da gol servono quattro elementi, in questa circostanza ci sono due elementi a favore la direzione dell’azione ed il numero di difendenti. Contro c’è Skriniar, che al momento del fallo sta recuperando e soprattutto perché l’azione si concretizza a 40 metri dalla porta. E proprio perché c’è qualche dubbio la decisione di Chiffi sarebbe rimasta, il VAR non sarebbe intervenuto perché ci sono elementi a supporto di entrambe le tesi. Qualche dubbio rimane, ma la decisione del giallo non la trovo in assoluto sbagliata».