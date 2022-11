Marani: «Inter, vittoria che dà speranza rimonta. Dzeko? Un manifesto!»

Matteo Marani si è espresso nel post partita di Atalanta-Inter, gara vinta dai milanesi 2-3. Le sue parole su Sky Sport soprattutto sul rendimento di Dzeko

SPERANZA E PROTAGONISTA − Marani commenta il successo dei nerazzurri e la prestazione di Dzeko: «Ad un certo punto dopo il gol di Lookman l’Inter era a 14 punti dal Napoli ma è riuscita a rimontare anche con delle difficoltò. Vittoria importante in trasferta e contro una big. Manda l’Inter serena alla sosta, dopo questa partita ha un motivo in più per aggrapparsi alla speranza Scudetto. Dopo la sosta c’è Inter-Napoli e gli stessi azzurri dovranno giocare anche a gennaio con Juventus e Roma. Dzeko? Ragazzo intelligente, lo vedi come parla e il significato che dà alle cose. Poi anche il modo di stare in campo, non banale il movimento nel primo gol. Per la prima volta, due gol consecutivi. La grande attesa della stagione dell’Inter doveva essere Lukaku, invece è Dzeko. Partito da riserva, ora è il protagonista. Giocatore manifesto».