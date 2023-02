De Grandis: «Bologna-Inter, non serve grande riposo. Progressi Lukaku»

Stefano De Grandis nella sua analisi in vista del calcio d’inizio di Bologna-Inter ha voluto concentrarsi in particolar modo sulle scelte di turnover e sulla presenza di de Vrij e Dumfries dal primo minuto. Oltre a commentare, sempre negli studi di Sky Sport, i progressi di Romelu Lukaku

PROGRESSI – Stefano De Grandis elogia Romelu Lukaku e i suoi progressi in vista anche di Bologna-Inter di oggi: «Contro il Porto ha fatto un gol che mostra una grande prontezza e lucidità fisica. Mi aspetto progressi. Non è uno talentuoso a livello di raffinatezza tecnica, per questo mi aspetto che dia una fisicità diversa alla squadra».

TURNOVER – De Grandis si è poi soffermato sulle scelte di turnover per l’Inter dopo la vittoria contro il Porto di mercoledì: «A volte bisogna capire anche chi ha bisogno di giocare. Non serve tutto questo riposo secondo me, ma per Inzaghi può essere utile per rimandare in campo giocatori da rilanciare come Dumfries e de Vrij. Non credo che Acerbi abbia bisogno di riposare, ma è utile anche rimandare in campo l’olandese».