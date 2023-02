Darmian: «Con il Porto partita intensa, ci dà fiducia per la sfida con il Bologna»

Matteo Darmian prima di Bologna-Inter, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita considerando la vittoria con il Porto.

GRANDE FIDUCIA – Matteo Darmian nel pre di Bologna-Inter ha parlato così su DAZN: «La sfida con il Porto è stata intensa, però siamo riusciti a portare a casa il risultato e questo ci deve dare grande fiducia per la partita di oggi. Noi vogliamo sempre portare a casa i tre punti e cercheremo anche oggi di scendere in campo per quello».