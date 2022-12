Dalmat: «Amrabat una sorpresa, il migliore del Mondiale! Inter ci pensi»

Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter, attraverso i suoi profili social ha espresso la sua opinione per Amrabat, centrocampista della Fiorentina che lui vorrebbe vedere in nerazzurro.

IL MIGLIORE – Dalmat attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram elogia le caratteristiche del centrocampista della Fiorentina e consiglia l’acquisto ai nerazzurri: «Per me Amrabat è stato il migliore giocatore del Mondiale. Va bene Lionel Messi, Kylian Mbappé, Luka Modric e Neymar, ma il giocatore della Fiorentina è una sorpresa per me, non lo conoscevo. Per me l’Inter dovrebbe fargli un pensiero!».