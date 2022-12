Zanetti: «Argentina gruppo che dà gusto! Ultimo passo prima della storia»

Zanetti oggi ha partecipato a una partita delle leggende FIFA in Qatar, una delle attività in vista della finale dei Mondiali. A ESPN, il vice president dell’Inter si esprime sull’avvicinamento all’appuntamento più atteso per l’Argentina.

TRE GIORNI ALLA FINALE – Javier Zanetti è ottimista sulla partita che attende l’Argentina: «La vedo con molta fiducia. Sfidiamo una grande nazionale come la Francia, con grandi giocatori, però vedo la nostra nazionale molto consolidata. I ragazzi stanno molto bene, sanno che è l’ultimo passo prima di arrivare alla storia e credo che se lo meritino. Io alla premiazione? Non lo so. Sicuramente ci sarà il presidente della CONMEBOL e quello di qualche altra federazione, ma non sappiamo come sarà organizzata la premiazione. Sarebbe bellissimo vincere, per tutta la gente argentina. Abbiamo visto l’Obelisco (un monumento di Buenos Aires dove gli argentini vanno a festeggiare, ndr) com’era l’altro giorno, è un gruppo che dà gusto vedere giocare: l’Argentina merita di vincere i Mondiali».