Daino: «Inter, sempre bello vincere titolo Primavera. C’è la mano di Chivu»

L’Inter Primavera si è portata a casa il suo decimo titolo della storia battendo la Roma in finale. Esordio vincente per Chivu sulla panchina nerazzurra. Daniele Daino è intervenuto così su Sportitalia

SODDISFAZIONI − Per Daino, quello dell’Inter Primavera è un trionfo meritato: «Vincere un campionato Primavera è sempre bello, soprattutto per come lo ha vinto l’Inter. C’è ovviamente la mano dell’allenatore, Chivu, perché l’Inter è una squadra che non molla mai, si rialza sempre e lo ha dimostrato. Peccato per la Roma che aveva fatto una grandissima stagione ma ha affrontato una grande Inter che ha meritato».