CalcioMercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 1° giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà il 1° luglio e chiuderà il 1° settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul CalcioMercato Inter

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI – Si continua a lavorare, anche se un po’ a rilento, sia per il parametro zero Paulo Dybala (vedi articolo) sia per il ritorno in prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea (vedi articolo). In attesa di fumata bianca l’altro colpo a zero, Henrikh Mkhitaryan (vedi video).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE – André ONANA (Ajax, P).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI – Ufficiale il passaggio di Ivan Perisic a parametro zero al Tottenham (vedi articolo). In uscita anche Arturo Vidal (vedi articolo). E bisogna piazzare più di un esubero per fare cassa. In particolare uno rientrante dal prestito, ovvero Stefano Sensi (vedi articolo).

ADDII GIÀ CERTI – Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C) e Ivan PERISIC (Tottenham, C).

CalcioMercato Inter LIVE

Le ultime novità sono in arrivo!