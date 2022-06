Soncin: «Inter da rimonta? Non un caso. C’è talento ma anche maturità»

Andrea Soncin, che ha allenato il Venezia nelle ultime partite di Serie A, si è espresso su Sportitalia dopo la vittoria del titolo Primavera dell’Inter di Chivu

SQUADRA CHE NON MOLLA − Soncin sottolinea la tenacia della squadra di Chivu per la vittoria del campionato: «Per l’Inter si tratta della seconda vittoria in rimonta, non è un caso. E’ una squadra che sa soffrire e affrontare certi momenti importanti della partita, quindi anche molto matura. Poi ha giocatori di talento come lo stesso Cesare Casadei. Determinante il suo gol perché ha cambiato l’inerzia della partita».