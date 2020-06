Daino: “Inter più difficile della Juventus, meriti al Napoli! I motivi di ciò…”

Daino – ex difensore del Bologna -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, si complimenta con il Napoli per la vittoria della Coppa Italia. Non tanto per aver battuto la Juventus in finale… quanto per l’Inter prima

FINALE ANTICIPATA – La finalissima di Roma non è stata tale per Daniele Daino, colpito maggiormente dal turno precedente giocato allo Stadio “San Paolo”: «La partita contro l’Inter era più difficile di quella contro la Juventus per il Napoli. L’Inter è la squadra più pronta in questo momento. Tra le tre davanti, aspettando la Lazio, è quella più sul pezzo mentalmente e fisicamente. Almeno rispetto alla Juventus. In Coppa Italia grandi meriti vanno al Napoli, che ha fatto la stessa partita con entrambe le squadre. Meritando di vincere il trofeo». Questo il pensiero di Daino, molto critico soprattutto nei confronti della squadra bianconera.