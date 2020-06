Castellazzi: “Inter bene, ma una distrazione compromette tutto! Ora…”

Condividi questo articolo

Castellazzi – ex portiere dell’Inter -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, commenta brevemente la prestazione dell’Inter contro la Sampdoria

LEGGEREZZA PERICOLOSA – La vittoria dell’Inter nel recupero non stupisce il doppio ex Luca Castellazzi, che però trova un piccolo difetto: «Mi è piaciuta l’Inter. Però, come a Napoli, c’è stata sempre quella distrazione che poteva compromettere la partita. Dopo una gara non brutta per lunghi tratti e vinta meritatamente. In questo momento di forma tutte le squadre devono capitalizzare al massimo perché non sai mai quando e quanto cali». L’osservazione di Castellazzi è per i troppi sprechi sotto porta che non hanno permesso all’Inter di dilagare a Napoli e contro la Sampdoria, rischiando la beffa nel finale. Soprattutto dopo aver regalato un gol agli avversari.