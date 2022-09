La Curva Nord preme, Zhang frena: ciao Inter? No fretta! La strategia − TS

Curva Nord contro Zhang, posizione chiara e netta del tifo organizzato dell’Inter contro il patron cinese. L’invito è quello di cedere il club ma la strategia del presidente è un’altra

LA SITUAZIONE − La Curva Nord ha preso una posizione netta nei confronti di Zhang. L’invito del tifo organizzato nerazzurro è stato chiaro: il patron deve lasciare la guida del club. Il presidente però sarebbe di altro avviso. Suning valuta l’Inter almeno 1.2 miliardi di euro, cifra che punterà a ottenere anche grazie al progetto dello stadio nuovo. Inoltre, Zhang ha anche un’altra strategia in mente. L’accordo con Oaktree permette ai cinesi di prendere tempo fino al 2024 mantenendo praticamente il club nell’attuale situazione di auto-finanziamento nonostante un profondo rosso in arrivo (a fine ottobre atteso il CdA). Il futuro della Beneamata non sembra essere dunque dei più rosei. La cessione di un altro big addirittura a gennaio o al massimo a giugno è ormai più che un’ipotesi.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino