Cucchi: «Inter, Brozovic molto importante. Inzaghi rende libera la squadra»

Riccardo Cucchi, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato dell’indispensabilità di Brozovic per l’Inter. Poi ha analizzato il gioco di Inzaghi

BROZOVIC − Cucchi non ha dubbi sul centrocampista: «Marcelo Brozovic è veramente molto importante, mi auguro che il rinnovo possa risolversi diversamente. E’ fondamentale per l’aggiornamento tattico che l’Inter ha subito con l’arrivo di Inzaghi. Mi auguro che i nerazzurri non lo perdano perché è veramente un grande valore per questa squadra. Non me la immagino un’Inter senza il centrocampista croato».

FAVORITA − Cucchi analizza la gara di domani e il momento dei nerazzurri: «In realtà sarà partita complicata per entrambe con l’Inter che può mettere in campo la sua capacità di creare tante occasioni da gol. E’ la squadra italiana che crea più palle-gol, lo era anche la Lazio di Inzaghi. La Juventus sta maturando un modo più pragmatico di interpretare questa stagione. Se l’Inter non è stata messa tra le favorite ad inizio stagione è perché non c’era più Conte in panchina. Sottovalutata la scelta di Inzaghi, io ero consapevole che lui avrebbe dato qualcosa in più. L’Inter di Inzaghi è più libera, si diverte di più, produce gioco e occasioni. In questo modo, l’Inter può essere favorita per lo scudetto».