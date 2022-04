Cucchi: «Inter attenta con lo Spezia. Derby? Non decisivo per lo Scudetto»

Riccardo Cucchi ha parlato dell’infinito duello tra Inter e Milan sia per la lotta Scudetto che per la Coppa Italia. Bene i nerazzurri nell’ultima partita con lo Spezia

DUELLO − Cucchi analizza il momento delle due milanesi: «Ho visto un’Inter che, secondo me, ha giocato con la testa contro un avversario difficile e che ha giocato una buona partita. Soprattutto facendo riferimento alla differenza tecnica. L’Inter è stata molto attenta, concentrata e precisa. Magari non bellissima, ma molto molto presente ed è un segnale positivo. Il Milan non gioca più con quelle fluidità e con quella scioltezza che aveva caratterizzato una parte di questa stagione. Ma ho visto grande grinta e grande volontà, con la mentalità di sfruttare ogni singola occasione e di non lasciare niente al caso. Magari la squadra non convince pienamente sul piano di gioco, ma sta tentando il tutto per tutto per restare lì».

INERZIA − Così sullo sprint finale Cucchi: «Sono convinto che tra le tre battistrada ci siano delle diversità tecniche di fondo. L’Inter è quella che, sulla carta, ha l’organico tecnicamente più forte. Il Milan, maturato e cresciuto grazie a Pioli, ha espresso il miglior gioco per un certo periodo di tempo. E il Napoli è una squadra forte che, ancora una volta, è protagonista, ma rispetto alle altre due ha una maggiore fragilità psicologica. L’Inter ha il vantaggio di avere una partita in meno che, comunque, va giocata. Sono convinto che questo campionato si deciderà allo sprint».

COPPA ITALIA − Cucchi non si sbilancia sulla gara di martedì: «Non credo che il derby sia decisivo per lo Scudetto. Ma che lo sia per la Coppa Italia che è obiettivo di entrambe. I derby sono gare a parte e non possono essere catalogate nella norma, perché soggette a tanti fattori diversi rispetto a quelli tecnico-tattici. L’Inter ha patito un calo fisico che l’ha cambiata nelle prestazioni e mi pare che ora sia stata recuperata la condizione».

Fonte: Milan News