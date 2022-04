Inter-Milan, Inzaghi cambia l’attacco? Due favoriti. De Vrij dal 1′ – Sky

Inter e Milan si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia martedì alle ore 21. Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime sulle possibili scelte di formazione di Inzaghi

CAMBIO? – Inter e Milan si affronteranno per l’accesso alla finale di Coppa Italia martedì alle 21. Inzaghi, in vista del Derby, recupera Stefan de Vrij. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico nerazzurro da Andrea Paventi per Sky Sport: «Inter? L’attacco sarà un mix fra le coppie che hanno iniziato e finito a La Spezia. Favoriti Lautaro Martinez e Dzeko, ma non è escluso che possano partire dal 1′ Correa o Sanchez. L’allenamento di domani, in tal senso, sarò più importante di quello di oggi. In difesa potrebbe esserci il rientro di Stefan de Vrij, che andrà a comporre la difesa titolare con Skriniar e Bastoni davanti ad Handanovic. Centrocampo confermato».