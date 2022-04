Lukaku ancora escluso dagli 11: il Chelsea si gioca la semifinale di FA Cup

Romelu Lukaku ancora escluso dagli undici titolari di Thomas Tuchel, in vista della semifinale di FA Cup che il Chelsea giocherà proprio in questi minuti.

ANCORA ESCLUSO – Chelsea in campo alle 17:30 per sfidare il Crystal Palace in semifinale di FA Cup. Esclusione eccellente ancora per l’ex attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. Non c’è pace per lui in questa stagione, dopo l’inizio così così e le dichiarazioni legate a un possibile ritorno in nerazzurro. Thomas Tuchel anche per la sfida di oggi ha scelto di puntare su Kai Havertz al centro dell’attacco, supportato da Timo Werner e Mount appena dietro.