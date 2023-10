Cruz mette un 4 davanti al suo 9: il messaggio dell’Inter (e il video dei suoi gol)

Cruz si avvicina a un altro traguardo in cifra tonda e l’Inter non sbaglia né gli anni né il numero di gol segnati. Nel giorno del compleanno sono tantissimi i ricordi delle sue sei stagioni a Milano. Di seguito il bel messaggio della società nerazzurra per l’ex attaccante argentino

IL 4 DAVANTI AL 9 – Rivisto a San Siro proprio pochi giorni fa, Julio Ricardo Cruz festeggia oggi il suo compleanno. E non manca il messaggio dell’Inter, attraverso i propri canali ufficiali, per il suo ex attaccante argentino classe ’74: “‘El Jardinero’ compie oggi 49 anni. Un giocatore che ha infiammato il pubblico interista con gol pesanti e tanta dedizione in campo. Julio Cruz ha sempre offerto prestazioni contraddistinte da spirito di sacrificio e tanta grinta. Negli anni in nerazzurro è spesso risultato decisivo entrando dalla panchina. In sei stagioni sono 75 le reti realizzate in 195 presenze, in cui ha vinto quattro Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, regalando gol spettacolari e giocate di qualità. Da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri tanti auguri al ‘Jardinero’ Julio Ricardo Cruz!”.

I gol più belli di Cruz in maglia Inter

TOP 10 GOL – A corredo degli auguri, ecco anche il video con i dieci gol più belli segnati da Cruz in maglia Inter, selezionati da Inter TV tempo fa per il canale YouTube della società nerazzurra.

La Redazione di Inter-News.it si unisce agli auguri per il grande Julio Ricardo Cruz.