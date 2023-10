Inter, attenzione sì ma panico no! Prime 10 migliori delle ultime 5

In casa Inter serpeggia preoccupazione dopo i 5 punti persi contro Sassuolo e Bologna. Ma i dati parlano chiaro: i passi falsi non vanno contati ma ponderati. Perché la partenza della stagione 2023/24 ha medie rare.

PANICO INGIUSTIFICATO – In questi giorni in casa Inter si respira un’aria fin troppo tesa. Che neanche il pareggio col Bologna può giustificare. Nemmeno se si pensa che il 2-2 di sabato arriva in rimonta, e per di più in casa. Cedere al panico, o lasciar fuoriuscire i fantasmi del passato, significa non riuscire a controllare l’istinto. Un po’ come fatto dallo stesso Simone Inzaghi, va detto. Perché il triplo cambio 120 secondi dopo il gol del pareggio rossoblu, a dieci minuti dall’inizio della ripresa, appare come una mossa oltremodo impulsiva. Eppure, nonostante l’Inter fin qui abbia perso 5 punti nelle sfide casalinghe contro Sassuolo e Bologna, finendo a -2 dal Milan capolista, non ci sono (ancora) motivi sufficienti per entrare in panic mode. Non dopo le prime dieci partite di questa stagione.

MIGLIOR PARTENZA – In questo avvio di stagione, l’Inter ha un bilancio di 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Ed è senza mezzi termini la miglior partenza dei nerazzurri da quattro anni a questa parte. Per trovare infatti un’altra percentuale di vittorie del 70% nelle prime dieci partite bisogna tornare alla stagione 2019/20. La prima di Antonio Conte a Milano. Quando però l’Inter raccolse 2 sconfitte (contro Barcellona e Juventus). Inzaghi ha così fatto meglio dell’ultimo allenatore nerazzurro Campione d’Italia. Che proprio nell’anno del titolo partì malissimo, ricordiamo: 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. La partenza di quest’anno entra quindi di diritto tra le migliori della storia dell’Inter, specie se consideriamo la produzione offensiva (23 gol all’attivo, come nel primo anno di Inzaghi) e la resistenza difensiva (solo 6 gol subiti). Non ci sono pertanto motivi razionali per lasciare spazio a preoccupazioni o, peggio ancora, al panico.