Cruz: «Inter, vissute emozioni uniche! Lautaro Martinez? È suo momento»

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha parlato nel matchday programme in occasione del match contro il Bologna. L’argentino ricorda il suo arrivo in nerazzurro

LEGAME – Quest’oggi si gioca Inter-Bologna. Una sfida che tocca personalmente Julio Cruz: «Si tratta di due momenti bellissimi della mia carriera: a Bologna ho esordito nel calcio italiano e all’inizio ero un po’ preoccupato di far fatica, ma alla fine mi sono divertito tantissimo nei miei tre anni in rossoblù. Mi ricordo che quando ho segnato con l’Inter al Dall’Ara non ho esultato per rispetto, ma ero comunque felice perché è sempre un’emozione speciale fare gol con la maglia nerazzurra. L’esperienza con il Bologna mi ha permesso di farmi conoscere e arrivare qui, all’Inter: per la prima volta lottavo per vincere titoli e trofei in Italia. Abbiamo vinto Scudetti, Coppe Italia, Supercoppe italiane, a volte anche nella stessa stagione. Milano è una città bellissima, dove ho vissuto emozioni uniche insieme ai miei compagni, con i quali abbiamo sempre cercato di vincere ogni trofeo».

PASSATO – Cruz ricorda i suoi momenti all’Inter: «All’Inter c’erano tanti attaccanti molto forti oltre a me: qui ho giocato con Adriano, Vieri, Ibrahimovic, Cresco, Recoba, Balotelli… Io davo sempre il massimo in campo, anche quando giocavo per pochi minuti, perché sapevo che ci sarebbe sempre stata almeno una possibilità di realizzare un gol. Ci sono riuscito in diverse occasioni, perché da vero bomber giocavo sempre cercando la porta, concentrato per segnare».

LEGAME – Cruz parla del legame fra l’Inter e gli argentini oggi visibile con Lautaro Martinez: «Molto spesso gli argentini hanno fatto benissimo qui all’Inter: sono contento per Lautaro Martinez, questo è il suo momento. Non è semplice portare la fascia da capitano, ma si prende grandi responsabilità: quando è arrivato in Italia in tanti non lo conoscevano, in campo si lavorava per la squadra ma non segnava molte reti. Nel calcio italiano è cresciuto tantissimo grazie a tutto il lavoro che ha svolto: ora il suo senso del gol è molto migliorato e segnare è sempre un piacere per ogni attaccante. Vincere il Mondiale gli ha fatto fare un enorme salto di qualità, non c’è niente di paragonabile per un calciatore».