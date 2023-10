Jelcic: «Inter, un onore incredibile! Contenta dell’opportunità»

Mara Jelcic sta vivendo la sua prima stagione da calciatrice dell’Inter Women. L’attaccante classe 2004 è protagonista del matchday programme odierno

ORGOGLIO – Jelcic parla delle sensazioni provate nel vestire la maglia dell‘Inter: «Vestire la maglia dell’Inter per me è un onore incredibile. Non è facile arrivare in un club come questo e sono davvero contenta di questa opportunità. Spero di lasciare la mia firma nella storia calcistica dell’Inter. Mie qualità? Non mi piace parlare delle mie qualità, preferisco farle scoprire in campo. Sicuramente il colpo di testa è una delle mie caratteristiche principali, oltre al feeling col gol».

CARRIERA – Jelcic parla della sua carriera sin qui: «Il momento più alto della mia carriera, per ora, è quando ho segnato in un match di qualificazione alla Champions League, quando vestivo la maglia del mio club precedente. La mia fiducia per il mio percorso è aumentata nel momento in cui sono andata a giocare a Sarajevo».

STORIA – Jelcic parla della storia del club: «La storia nerazzurra è piena di trofei e personaggi che hanno fatto innamorare i tifosi. I miei ricordi vanno a figure come quella di Javier Zanetti, Ivan Zamorano e Luis Figo».