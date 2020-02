Crosetti: “Inter-Milan occasione per colmare un vuoto. Chi ama il calcio…”

Maurizio Crosetti, giornalista della “Repubblica”, ha parlato del derby tra Inter e Milan a “Tutti Convocati” su “Radio 24”. Ecco le sue parole, con riferimento anche agli ultimi anni difficili delle squdre milanesi

COLMARE IL VUOTO – Maurizio Crosetti dice la sua sul significato del derby di Milano: «Il grande vuoto di questi anni si chiama Milano, cosa che non può continuare ad esserci. Per l’Italia è come se al calcio europeo mancasse Madrid. È uno dei cuori pulsanti del nostro calcio, deve tornare a pulsare. L’Inter ha fatto grandi passi in avanti, sta molto meglio degli anni passati. Il Milan è in ripresa. Questa sfida sembra lanciata per colmare questo vuoto. Il derby può essere un’occasione per confermare una ritrovata presenza, un modo per dire “noi ci siamo”. Noi siamo qui per ascoltare questo grido, a prescindere dal tifo: chi ama il calcio non vuole vuoti, vuole tutto pieno. Come San Siro».