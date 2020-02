Sarri: “Chiellini contro l’Inter? Lui Ã¨ guarito, valutiamo di giorno in giorno”

Sarri: “Chiellini contro l’Inter? Lui è guarito, valutiamo di giorno in giorno”

La Juventus sta recuperando il suo capitano Giorgio Chiellini vittima di un grave infortunio a inizio stagione. L’obiettivo è Juventus-Inter del 1 Marzo, il tecnico Maurizio Sarri però, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei bianconeri contro il Verona, non si è voluto sbilanciare

Come sta Chiellini? E’ avanti rispetto al previsto? L’obiettivo è il primo marzo (data di Juventus-Inter ndr) o si valuta di giorno in giorno? – «Siamo nei tempi previsti dopo l’intervento. Giorgio alterna lavori individuali e collettivi e già averlo insieme al gruppo è tanta roba. Poi chiaramente, per quanto riguarda le gare ufficiali, penso bisogna andare avanti giorno per giorno e penso che bisogna ascoltarlo molto. Le sensazioni individuali in questo momento sono nettamente più importanti delle sensazioni che possono avere i medici. C’è da andare dentro in partita, ma quello che conte è che al momento lui è clinicamente guarito».