Criscitiello sicuro: «Non oso pensare che l’Inter perda! Lukaku sarà marcatore»

Criscitiello parla di Inter-Verona e del possibile risultato finale della partita di Serie A. Nello studio di Sportitalia, il giornalista pensa anche a Lukaku come probabile marcatore del match. Di seguito il suo pronostico.

PRONOSTICO – Michele Criscitiello dice la sua sulla sfida di domani dell’Inter. Presente nello studio di Sportitalia, il giornalista afferma: «Dubito che ci saranno sorprese in Inter-Verona. Marco Zaffaroni è un bravissimo allenatore e la squadra sta facendo cose buone. Ma non posso osare immaginare che l’Inter non vinca contro il Verona. Se gioca, secondo me Romelu Lukaku (vedi articolo) sarà tra i marcatori».