Barzaghi: «Corsie Inter, Darmian gioca meno di Dumfries ma numeri simili»

Barzaghi ha ragionato sulle corsie dell’Inter prendendo in considerazione Darmian-Dumfries e Dimarco-Gosens. Occhio al rendimento dell’esterno ex Parma

RAGIONAMENTI − Matteo Barzaghi ha analizzato le scelte sulle corsie di Inzaghi per Inter-Verona: «A destra Darmian a sinistra Dimarco, queste scelte ci permettono di fare dei ragionamenti. Darmian ha giocato meno di Dumfries, che dopo il Mondiale non è ritornato al 100%. L’ex Parma sta meglio, ha fatto un gol e un assist in meno pur giocando otto partite in meno. A sinistra Dimarco sta facendo benissimo. Gosens sta avendo difficoltà anche per ‘colpa’ dell’italiano». Le sue parole in collegamento su SS24.