Criscitiello: «Rinnovo Young pessimo segnale Inter? No ma l’addio di Conte sì».

Criscitiello ritiene che la partenza di Conte sia stato il segnale più brutto per il mercato dell’Inter. Il Direttore di “Sportitalia”, nel corso di “SI Cafè” sull’emittente stessa, si esprime senza sorpresa sul possibile rinnovo di Young

PESSIMO SEGNALE − Così Michele Criscitiello sulla partenza di Antonio Conte: «Il suo addio è stato un pessimo segnale per il mercato dell’Inter. Ha lavorato per due anni, ha costruito una squadra, ha voluto Romelu Lukaku e ha migliorato Lautaro Martinez. Il pessimo segnale non è il rinnovo di Ashley Young, ma l’addio sorprendente di Conte subito dopo lo scudetto». Questo il commento di Criscitiello, che si dice diffidente sul nuovo corso nerazzurro (vedi dichiarazioni).