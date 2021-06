Padovan: «Hakimi via! Fossi Inzaghi, ecco cosa direi all’Inter su Brozovic»

Padovan commenta le ultime notizie intorno all’Inter a tema mercato. Il giornalista sportivo, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, non ha dubbi su cosa consigliare a Inzaghi. Bandiera bianca su Hakimi, ma bisogna blindare Brozovic

MERCATO NERAZZURRO – Le idee di Giancarlo Padovan sul nuovo corso nerazzurro partano dalla tipologia del nuovo allenatore in panchina: «Per me Simone Inzaghi è un allenatore ‘risparmioso’. Non è quello che arriva e dice: “Voglio questo e quest’altro”. Come invece fa Antonio Conte, che è certamente un allenatore top, ma vuole determinati calciatori. A Inzaghi consiglierei Marcelo Brozovic, che è il centrale di centrocampo ideale per questa Inter. Ha fatto una grande stagione. Si è messo a completa disposizione dell’allenatore. E vuole rimanere all’Inter. Fossi Inzaghi, a prescindere dalla scadenza di contratto (30 giugno 2022, ndr), dire: “Toccatemi tutti tranne Brozovic, ché per me è fondamentale!”. Troppo facile dire Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che sono scontati. Meno facile dire Achraf Hakimi, che abbiamo capito andrà via. E anche entro il 30 giugno, perché deve rientrare nell’esercizio di bilancio precedente. Inutile dire di tenere Hakimi, perché è un giocatore che ha tanto mercato e può alleviare le sofferenze delle casse dell’Inter. Per questo è destinato a partire». Queste le parole di Padovan sulla nuova Inter di Inzaghi.