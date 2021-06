L’Inter pensa al capitolo calciomercato, sondando come possibile sostituto di Hakimi il laterale del Barcellona Emerson Royal. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo,la società catalana non vorrebbe privarsi del giocatore brasiliano. Anzi, vorrebbe proprio blindarlo

DOPO HAKIMI − In caso di cessione di Achraf Hakimi, l’Inter starebbe pensando all’esterno destro Emerson Royal (vedi articolo). Il giocatore, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito a Siviglia nel Real Betis, è ritornato al Barcellona. Il calciatore brasiliano − che ha raccolto 38 presenze condite da due gol e quattro assist in quest’ultima annata − è, infatti, uno dei profili sondati dalla dirigenza nerazzurra per coprire la possibile partenza dell’esterno marocchino. Come riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ci sarebbero degli ostacoli sulla trattativa, in quanto il Barcellona non avrebbe alcuna intenzione di liberarsi del giocatore. Emerson Royal, infatti, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 che la società catalana vorrebbe prolungare di altri due anni, fino al 2026.

Fonte: Mundo Deportivo − Angel Perez