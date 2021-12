Criscitiello: «Mercato? L’Inter deve solo guardare gli altri sbagliare»

Per Criscitiello l’Inter a gennaio non dovrà fare particolari movimenti. Da Sportitalia Mercato il giornalista elogia poi la composizione dirigenziale della società, ovviamente legata al lato italiano.

GENNAIO TRANQUILLO? – Michele Criscitiello indica le necessità dei principali club di Serie A per il mercato: «Il Napoli deve fare qualcosa, non per voglia ma per necessità. C’è Lorenzo Insigne che non rinnova, questo l’abbiamo già capito (vedi articolo). Il Milan deve fare una punta, la Juventus deve fare il play e una punta. L’Inter non deve fare niente se non guardare gli altri sbagliare. Oggi all’Inter è così: Giuseppe Marotta fa da presidente ormai, sotto c’è Piero Ausilio e sotto ancora c’è Dario Baccin, poi si continua. Baccin è un grandissimo dirigente, che conosce i giocatori e va a scovarli».