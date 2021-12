Insigne, Toronto unica offerta fuori da Napoli. Smentita sull’Inter – SI

Insigne ha ricevuto un’offerta clamorosa da Toronto, club di MLS (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, smentisce che l’Inter abbia presentato offerte vere e proprie per il capitano del Napoli.

SOLO UN’OCCASIONE – Per Alfredo Pedullà su Lorenzo Insigne non ci sono altre proposte: «Abbiamo preso le distanze sulle offerte presunte che erano arrivate la scorsa estate, non era vero. Si è parlato dell’Inter e del Milan, ma non c’è nulla. Il Toronto è l’unica società che ha fatto un’offerta: al lordo, con i bonus, andiamo sui quindici milioni all’anno per un contratto quinquennale. A questo punto si legherebbe a vita, ma è una scelta che lui ancora non ha fatto. Il problema è che lui non ha offerte, che c’è un gelo col Napoli sul quale non metto le mani sul fuoco che sia definitivo. Insigne dovrà capire se parlare ancora col Napoli oppure no».