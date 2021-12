Digne per l’Inter a gennaio? Scende la concorrenza: ora sono due i club

Si sta parlando molto in questi giorni di Digne come nome per l’Inter a gennaio, soprattutto se dovesse uscire Kolarov. Si era detto che erano quattro i club interessati a lui, nerazzurri compresi (vedi articolo), ma ora Sportitalia ne mette solo altri due concorrenti.

UNA IN MENO – Inizia a muoversi la situazione legata a Lucas Digne, terzino sinistro francese classe ’93 in uscita dall’Everton. Secondo Sportitalia adesso sono tre i club che possono prenderlo nel mercato di gennaio. Fra questi c’è l’Inter, a patto che esca un giocatore (l’indiziato principale è Aleksandar Kolarov, oppure Matias Vecino). Poi il Chelsea, che ieri ha annunciato come per il laterale sinistro Ben Chilwell la stagione sia finita (vedi articolo). Quindi il Napoli, dove Digne ritroverebbe Luciano Spalletti suo allenatore alla Roma nel 2016.