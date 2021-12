Bagatta: «Inter in vendita? Brand sottovalutato ma valore internazionale»

In serata sono circolate voci, tuttavia già smentite, dell’Inter di nuovo pronta a passare al fondo PIF (vedi articolo). Il giornalista Bagatta, ospite di Sportitalia Mercato, segnala come il club nerazzurro possa interessare a investitori internazionale.

OCCASIONE IN VISTA? – Guido Bagatta analizza, a livello finanziario, cosa significherebbe trattare l’acquisto dell’Inter: «È un brand internazionale. PIF è un fondo saudita, è una proprietà alla quale non fanno differenza duecento-duecentocinquanta milioni. È una proprietà che non acquisirebbe l’Inter per avere popolarità in Arabia Saudita, ma per portare il fondo sovrano in giro per il mondo. Sarebbe un investimento su un brand ultimamente sottovalutato: in questi ultimi si è parlato tantissimo della Juventus e meno del Milan, che ha altri problemi, e dell’Inter. Che però sono due brand internazionali di valore».