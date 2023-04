Criscitiello: «Inter, vere colpe della dirigenza! Mercato sbagliato»

Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Sportitalia.com, commenta il momento di Inter e Milan in difficoltà nella corsa alla prossima Champions League

RENDITA − Questo il pensiero di Michele Criscitiello: «Milan e Inter, forse, hanno deciso che la prossima Champions non è di grande appeal. Probabilmente sono contro la Uefa, vogliono fare la Superlega e non hanno il coraggio di dirlo. Si stanno concentrando solo su questa Champions. Scherzi a parte, c’è poco da scherzare, non si capisce come Pioli e Inzaghi stiano giocando a nascondino per non fare punti per i primi 4 posti. Idem l’Atalanta. Se all’inizio una spiegazione ce la siamo data, adesso non capiamo. Prima ci stava che perdevi punti perché eri partito con la voglia di vincere lo scudetto e quando hai capito che il Napoli viaggiava su un altro pianeta hai mollato la presa e nel tuo inconscio dicevi “tanto i punti per il quarto posto li faccio”. Adesso non vale più. Perché le romane corrono e le giornate diminuiscono. I punti contro Sassuolo, Salernitana, Empoli, Sampdoria, Lecce e via dicendo servono come punti per lo scudetto. Senza tricolore perdi fascino ma senza Champions perdi soldi e devi rivedere tutto il progetto. Di questo passo rischiamo di vedere la prossima Champions senza una delle due milanesi, come scriviamo da almeno 2 mesi. Il vero problema è che con questa media punti rischiano entrambe. Il 19 aprile c’è il collegio di garanzia del Coni per la Juventus e, come dice, Mourinho siamo sicuri che la Juventus non sia seconda? Pioli e Inzaghi hanno grandi responsabilità sull’andamento lento delle milanesi ma le vere colpe, probabilmente, sono dei dirigenti. Milan e Inter hanno clamorosamente cannato il mercato estivo 2022. A giugno non si potranno commettere gli stessi errori e oggi, entrambe, vivono di rendita con le operazioni fatte nel 2021».

Fonte: Sportitalia.com