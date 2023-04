Lautaro Martinez, digiuno da interrompere! Col Benfica serve notte da ‘Toro’

Lautaro Martinez scenderà certamente in campo da titolare in Benfica-Inter. Per il “Toro” l’occasione di porre fine al digiuno in zona gol

DIGIUNO – L’Inter, martedì sera, sarà di scena al “Da Luz” per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. La doppia-sfida ai lusitani, importantissima sia dal punto di vista economico che di mero prestigio, può essere l’occasione giusta per Lautaro Martinez per interrompere il digiuno in zona gol. Il “Toro” sta attraversando un momento difficile: il numero 10 dell’Inter non trova la rete dalla sfida contro il Lecce del 5 marzo. Un digiuno che è coinciso col momento più difficile della stagione per la squadra di Inzaghi, che ha frenato bruscamente la sua corsa per un posto alla prossima Champions League.

MOTIVAZIONI – A fare la differenza saranno le motivazioni. La Champions League è una vetrina importantissima e la possibilità di fare un percorso ancor più virtuoso nella massima competizione europea può toccare le corde giuste di Lautaro Martinez e dei compagni, chiamati ad una risposta forte e convincente dopo un periodo disastroso in Serie A. L’argentino, negli anni, ha dimostrato di poter sfoderare prestazioni maiuscole in grandi palcoscenici europei: ultima, in ordine di tempo, quella mostrata al Camp Nou contro il Barcellona. Al “Da Luz”, quindi, servirà una notte da vero “Toro”.