Benfica-Inter, scelte quasi obbligate per Inzaghi: la probabile

Benfica-Inter andrà in scena domani sera alle 21. Le scelte di formazione per Inzaghi, viste le pesanti assenze di Skriniar e Calhanoglu, sono praticamente obbligate.

LA PROBABILE – Benfica-Inter, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League, andrà in scena domani sera allo stadio “Da Luz”. Per Inzaghi le scelte di formazione sono praticamente obbligate, viste le pesanti assenze di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu per infortunio. Rispetto al match contro la Salernitana, ci saranno diversi cambi: Bastoni riprenderà il suo posto in difesa, con Acerbi pronto a scalare in mezzo e Darmian a destra. In mezzo Inzaghi si affiderà Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto mediano. A destra pronto Dumfries, a sinistra solito ballottaggio Dimarco-Gosens. In attacco l’unico certo del posto sembra essere Lautaro Martinez: il favorito per una maglia da titolare al suo fianco è Dzeko con Lukaku e Correa pronti a subentrare dalla panchina. Di seguito la probabile formazione dell’Inter:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.