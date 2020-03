Costacurta: “Play-off Serie A? Non così semplice. Cambio...

Costacurta: “Play-off Serie A? Non così semplice. Cambio format…”

Costacurta è stato da febbraio a ottobre del 2018 vice commissario straordinario della FIGC, perciò conosce le regole che governano la Serie A. In collegamento per “Champions League Show” su Sky Sport ha messo in dubbio la possibilità che il campionato si chiuda con i play-off.

UN DUBBIO – Alessandro Costacurta è scettico sui play-off in Serie A: «Non è così semplice, credo che ci siano un paio di articoli delle NOIF che non permettono il cambio di format del campionato. Forse quello dei play-off e dei play-out è quello più complicato, ma se lo propone il presidente (Gabriele Gravina, ndr) c’è un qualcosa legato all’eccezionalità. Spero facciano play-off e play-out».